В Белгороде после падения обломков БПЛА начался пожар

Мусор загорелся на крыше гаража в Белгороде после падения обломков беспилотников, пожарные выехали на место. Информация о пострадавших не поступала, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом продолжает работать наша система ПВО - идет уничтожение вражеских беспилотников. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. В результате падения фрагментов беспилотников в городе Белгороде загорелся мусор на крыше гаража, в селе Ближняя Игуменка Белгородского района на территории частного домовладения произошло возгорание бани. Пожарные расчеты выехали на места", - написал он.

Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.