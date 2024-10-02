Мошенники сумели оформить крупный кредит на заключенного в СИЗО

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что мошенники оформили кредит в 4 миллиона рублей на заключенного в СИЗО.

Как рассказали в пресс-службе, мошенникам удалось оформить на мужчину сим-карту, после чего они взяли на его имя кредит в 4 миллиона. Это стало возможным после того, как злоумышленники получили копию его сим-карты в офисе сотового оператора, что позволило им войти в приложение банка и заключить кредитный договор от его имени.

Как рассказал пострадавший, в тот момент его паспорт находился в материалах уголовного дела, а телефон и сим-карта были изъяты следователями. При этом мошенники смогли получить копию сим-карты даже без проверки документов — сотрудник сотового оператора к тому же не обратил внимание на различия в подписях мошенника и пострадавшего.

В итоге суд встал на сторону пострадавшего — согласно решению суда, сделка по замене сим-карты была признана недействительной.

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