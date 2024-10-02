Стали известны детали погрома в церковной лавке в храме Христа Спасителя

Пьяный мужчина зашел в церковную лавку храма Христа Спасителя в Москве. Там он начал кричать, разбивать витрины и бросаться на сотрудников магазина. Об этом в среду, 2 октября, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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— Пьяный мужчина сначала зашел в храм. Покинув его, решил направиться в церковную лавку, где в один момент начал кричать, кулаком ударил по стеклянной витрине и стал бросаться на сотрудников магазина, — передает слова собеседника РЕН ТВ.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленника задержали, его увезли на автомобиле скорой помощи из-за ранений, который он получил при разбитии витрин.

Инцидент в храме Христа Спасителя произошел вечером 2 октября. Неизвестный разгромил церковную лавку, и его задержали.