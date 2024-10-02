Карлика задержали за похищение кенгурят из российских зоопарков

Полицейские задержали мужчину, похитившего кенгуру из зоопарков Калуги и Ярославля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее в СМИ появились публикации о пропаже трех рыже-серых валлаби из российских зоопарков.

По данным агентства, ярославские полицейские обнаружили мужчину во Владимирской области. Злоумышленником оказался карлик, чей фоторобот ранее разослали по отделениям полиции.

В ходе допроса выяснилось, что похититель успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку. Третий кенгуренок скончался.

Два оставшихся животных были обнаружены в его сумке. Оставшегося в живых кенгуру отправят домой, в Ярославский зоопарк.

По словам экспертов, на российском черном рынке есть спрос на кенгуру. Их покупают как на мясо, так и для небольших частных зоопарков.