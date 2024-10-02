Мигрант попытался изнасиловать девушку в ее квартире

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения мигранта на девушку в ее квартире в Подмосковье. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в конце сентября в ЖК «Домодедово парк». Молодая женщина вернулась домой с работы, зашла в подъезд, где ее поджидал злоумышленник.

Мужчина вместе с ней прошел к лифту, зашел в кабину, проник в квартиру и попытался изнасиловать девушку. Она сумела отбросить ногами нападавшего, взяла телефон и начала записывать видео.

Съемка напугала иностранца и он покинул квартиру, а затем подъезд, отметили журналисты. После произошедшего пострадавшая обратилась к правоохранителям.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)», — уточнили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе его расследования.