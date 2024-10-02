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Рогов: В Бердянске взорвали автомобиль бывшего судьи

В Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль бывшего судьи. Об этом 2 октября сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

В Бердянске взорвали автомобиль
© Парламентская газета

По его словам, которые приводит РИА Новости, ответственность за теракт взяла на себя военная разведка Украины, заявив, что владелец машины погиб. 

На самом деле судья жив, и его здоровью ничего не угрожает, подчеркнул Рогов. Он уточнил, что мужчина переквалифицируется для работы в российской судебной системе.

Как писала «Парламентская газета», накануне Киев устроил кровавую провокацию на херсонском рынке, убив шестерых мирных жителей и ранив еще несколько десятков. По словам главы региона Владимира Сальдо, противник собирался обвинить в обстреле Россию и привлечь внимание Запада, но все факты говорят об атаке со стороны украинских боевиков.

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Владимир Рогов
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