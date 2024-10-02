В Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль бывшего судьи. Об этом 2 октября сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, ответственность за теракт взяла на себя военная разведка Украины, заявив, что владелец машины погиб.

На самом деле судья жив, и его здоровью ничего не угрожает, подчеркнул Рогов. Он уточнил, что мужчина переквалифицируется для работы в российской судебной системе.

Как писала «Парламентская газета», накануне Киев устроил кровавую провокацию на херсонском рынке, убив шестерых мирных жителей и ранив еще несколько десятков. По словам главы региона Владимира Сальдо, противник собирался обвинить в обстреле Россию и привлечь внимание Запада, но все факты говорят об атаке со стороны украинских боевиков.