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В Запорожской области совершили теракт против бывшего судьи

Теракт против бывшего судьи, совершенный с использованием самодельного взрывного устройства, произошел в городе Бердянске Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

В Запорожской области совершили теракт против бывшего судьи
© РИА Новости

"В Запорожской области совершен теракт. В Бердянске в автомобиле, который принадлежал бывшему судье, сработало самодельное взрывное устройство", - сказал он.

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Владимир Рогов
Общественная палата России
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