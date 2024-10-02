В Запорожской области совершили теракт против бывшего судьи

Теракт против бывшего судьи, совершенный с использованием самодельного взрывного устройства, произошел в городе Бердянске Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"В Запорожской области совершен теракт. В Бердянске в автомобиле, который принадлежал бывшему судье, сработало самодельное взрывное устройство", - сказал он.