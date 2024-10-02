В Белгородской области крыша соцобъекта повреждена при атаке дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов села Варваровка и Новая Таволжанка в Белгородской области, повреждена кровля социального объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Еще два населенных пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. <…> В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля социального объекта. Вследствие атаки еще одного беспилотника в частном доме выбиты окна, посечены фасад и ограждение", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в селе Варваровка Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден гараж на территории частного домовладения.