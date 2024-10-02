В Москве задержали женщину, пытавшуюся похитить ребенка

360.ru: в Москве задержали женщину, пытавшуюся похитить ребёнка
В Москве полицейские остановили иномарку, водитель которой пыталась похитить шестилетнего ребёнка.
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.
Женщина направлялась в сторону Хорошёвского шоссе. Её преследовали сотрудники правоохранительных органов на мотоциклах. Они остановили машину на Пятой Магистральной улице.
«Opel Astra красный. Женщина за рулём», — добавил собеседник телеканала.
В сентябре сообщалось, что в Москве двое мужчин под видом полицейских похитили 16-летнего подростка.