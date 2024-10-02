Найдена предсмертная записка экс-министра энергетики ЛНР

Предсмертную записку нашли у покончившего с собой в Подмосковье экс-министра энергетики, топлива и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Ранее в СМИ появились публикации об обнаружении в Подмосковье тела Завизенова. Журналисты предположили, что он покончил с собой.

«В доме, где был обнаружен Завизенов, была найдена предсмертная записка, в которой сообщалось, что он был трезв», — пояснил источник.

В Подмосковье нашли тело экс-министра ЛНР Завизенова

Собеседник агентства отметил, что экс-министр в своей предсмертной записке никого не винил в своем решении.