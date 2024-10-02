Девушка в Воронеже продала дворнягу, выдав ее за корги

В Воронеже была задержана женщина, которая обманула покупательницу, продав ей дворнягу за 15 тысяч рублей, выдав ее за щенка корги. Об этом в среду, 2 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

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25-летняя девушка решила приобрести себе щенка корги. Она наткнулась на привлекательное объявление в интернете, где заводчица предлагала щенка вельш-корги пемброк всего за 15 тысяч рублей, в то время как обычная цена обычно составляет как минимум вдвое больше.

Девушка была рада новому домашнему питомцу, пока он не подрос. Щенок оказался обычной дворнягой, которая, как выяснилось, была взята заводчицей из приюта.

Покупательница обратилась в полицию, и мошенницу вскоре задержали. Она признала свою вину и согласилась компенсировать убытки, передает Telegram-канал Baza.

При покупке породистой собаки важно помнить несколько правил, которые помогут избежать мошенников и недобросовестных заводчиков. О них рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.