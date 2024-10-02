Появилось видео столкновения трех гонщиков во Владивостоке

На закрытии сезона спидвея во Владивостоке произошло столкновение трех гонщиков. Кадры произошедшего опубликовал RT.

На видео видно, как гонщики стартуют, набирая скорость, а затем на повороте врезаются друг в друга. Четвертому участнику заезда удается избежать этого и он проезжает дальше. На место столкновения сразу была отравлена скорая.

По данным телеканала, у одного из пострадавших гонщиков сотрясение мозга и травма спины. О состоянии других двух ничего неизвестно.