Четверых россиян осудили за похищение мужчины и вымогательство

В Воронежской области осудили четверых россиян, которые похитили человека и вымогали у него деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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В зависимости от роли в преступной группе суд приговорил их на сроки от семи с половиной лет до десяти с половиной лет в колонии строгого режима.

По данным следствия, один из осужденных организовал похищение мужчины с целью дальнейшего вымогательства у него денег. Он договорился с подельниками, которые 18 сентября 2021 года на территории Московской области похитили потерпевшего и отвезли в Воронеж. Там совместно с соучастниками требовали от него пять миллионов рублей, угрожая расправой.

Когда выяснилось, что у пострадавшего нет нужной суммы, его заставили написать расписку и потребовали в кратчайшие сроки собрать деньги. Во время перемещения с преступниками по городу, мужчине удалось сбежать, после чего он сразу обратился в правоохранительные органы. В результате проведенных следственных действий все подозреваемые были задержаны.

Ранее сообщалось, что россиянку задержали за похищение и расправу над соперницей.