Юрист назвал возможное наказание для блогеров Чекалиных

Блогерам Валерии и Артему Чекалиным грозит до трех лет тюрьмы по новому уголовному делу, предположил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт подчеркнул, что санкции по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ также предусматривают штрафы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительные работы сроком до трех лет.

Cанкции по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, — пояснил юрист.

Русяев отметил, что выбор меры наказания зависит от многих факторов, в том числе от тяжести совершенного деяния, наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств, позиции защиты и обвинения. Он уточнил, что применение статьи о нарушении валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования может стать дополнительным аспектом, усложняющим ситуацию.

Так, пояснил юрист, Чекалину может грозить крупный штраф в размере от 20% до 40% суммы незаконных валютных операций. Он подчеркнул, что факт добровольного возмещения ущерба по предыдущему делу может быть расценен как свидетельство их готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами.

Это потенциально может быть учтено судом как смягчающее обстоятельство. С другой стороны, повторное совершение преступления, пусть и по другой статье, может быть интерпретировано как признак систематического пренебрежения законом, что, напротив, может сыграть не в пользу обвиняемых, — заключил Русяев.

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Против блогеров Валерии (ЛерЧек) и Артема Чекалиных возбуждено новое уголовное дело. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к следствию.

По словам собеседника агентства, МВД в отношении Чекалиных возбудило дело по статье 193 пункт 1 - совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Речь идет об оплате интернет-марафонов через Дубай. У Чекалиных проходят обыски.

В свою очередь ТАСС сообщает, что следователи МВД не будут ходатайствовать об аресте блогера ЛерЧек по новому уголовному делу.

Напомним, в прошлом году против супругов-блогеров Чекалиных были возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Чекалины полностью погасили свой долг, выплатив 504 млн рублей долга, штрафов и пени. Дела в отношении них были прекращены.

В марте Валерия Чекалина подала заявление на развод. Летом супругов официально развели, они поделили имущество в досудебном порядке.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте дубайской недвижимости блогера и бизнесмена Артема Чекалина. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. По данным издания, бывший муж Лерчек, Чекалин является ключевой фигурой в новом уголовном деле.

Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании "БИ ФИТ" через банк в Дубае. На данный момент бизнесмен находится на допросе.

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Ущерб от действий блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных по новому уголовному делу может превышать 250 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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Блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, и ее мужа Артема сдал правоохранительным органам один из наемных сотрудников, которому они не заплатили. Об этом в среду, 2 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, мужчина остался крайне недоволен, поэтому обратился в полицию с доносом. Утверждается, что он рассказал о переводах денег в ОАЭ, а также назвал сообщников Чекалиных, в числе которых оказался украинец Роман Вишняк, владеющий косметической фирмой «Летик», следует из публикации.

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Правоохранительные органы могут арестовать недвижимость и другую собственность экс-супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема в рамках нового дела, возбужденного по признакам перевода денег по поддельным документам, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, такое решение может быть принято после того, как специалисты смогут дать точную оценку ущерба, а под угрозой ареста может оказаться и недвижимость за пределами России.

«Следователи рассматривают возможность наложения обеспечительного ареста на имущества Артема Чекалина, в том числе на его недвижимость за рубежом», — сообщает агентство.

Источник добавил, что Артему могут запретить определенные действия в рамках расследования. При этом не уточняется, какие именно. Известно, что вопросы следствия к блогерам появились на фоне переводов валюты за оплату одного из марафонов, прошедшего на территории другого государства.

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Адвокат Валерии и Артема Чекалиных Катя Гордон в беседе с Super сравнила возбуждение уголовного дела против блогеров с охотой на ведьм. По словам Гордон, Чекалины не получали никаких опросов и вызовов от правоохранительных органов.

Адвокат заявила, что в дом блогеров вломились и начали обыск, будто Валерия (Лерчек) является преступником.

"Это при том, что Валерия выплатила колоссальную сумму налоговым органам и делает все, чтобы наша молодежь следовала верным примерам. Она законопослушный человек, мать троих детей, православная женщина и ничего дурного не делает. Очень странно применять к ней подобные меры и санкции", — рассказала юрист.

Гордон заявила о намерении отстаивать права Лерчек.

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв объяснил RT, что грозит блогеру Валерии Чекалиной и её экс-супругу, на которых завели уголовное дело из-за оплаты фитнес-марафонов в Дубае.

«Чекалины подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершённому в особо крупном размере (более 65 млн рублей), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового», — объяснил юрист.

Он подчеркнул, что, несмотря на развод Чекалиных, ответственность «наступает для каждого человека отдельно и независимо от его семейного статуса».

«Степень вины каждого участника устанавливается на основе результатов ОРД, свидетельских показаний, заключений экспертиз и специалистов, бухгалтерских и банковских документов, документальных проверок и ревизий, показаний самих подозреваемых», — уточнил Соловьёв.

Он также добавил, что Чекалиным будет избрана мера пресечения, не связанная с принудительным содержанием.

«Достаточно часто расследование одного преступления в сфере экономической деятельности приводит следствие к вскрытию иных противоправных схем фигурантов. Так что мой совет Чекалиным — не тянуть и написать явку с повинной в совершении иных преступлений, если они их совершали», — заключил юрист.

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