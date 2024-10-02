Гадалка из Татарстана убедила родителей в смерти их пропавшего сына

Гадалка из Татарстана убедила родителей в смерти их пропавшего 20-летнего сына.

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При этом тарологи и целители в социальных сетях поддержали эту версию. Однако вскоре парень сам позвонил своим родителям из Петербурга.

Отец молодого человека сообщил, что он находится в больнице с ожогами, однако причины их возникновения пока неизвестны. Семья не собирается обращаться в полицию по поводу гадалки, так как глава семейства считает, что ей сама судьба даст наказание.

— Зачем ворошить? Ошиблась и ошиблась. <…> Бог накажет, — заявил он.

Молодой человек был объявлен в розыск в июне этого года. Поиски активно поддерживали не только правоохранительные органы, но и волонтеры из движения «Лиза Алерт», передает портал «360.ru».

С подобными случаями обмана гадалками или магами россияне сталкиваются нередко. О том, как действуют такие аферисты и как их можно привлечь к уголовной ответственности, — в материале «Вечерней Москвы».