В Петербурге женщину оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал жительницу Тюмени, которая, не будучи сотрудником МВД, находилась в полицейской форме в аэропорту Пулково.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья судебного участка №125 г. Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности Анжелику Чурсанову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Суд назначил штраф в 1 тыс. рублей и конфисковал у Анжелики форму", - говорится в сообщении.

Как следует из протокола, в ночь на 28 июля Чурсанова ужинала в кафе аэропорта Пулково, при этом была одета в пилотку с кокардой и форменное платье синего цвета с поясом, знаками различия и символикой сотрудника МВД России на рукавах. Обратившему на нее внимание полицейскому нарушительница призналась, что не имеет отношения к правоохранительным органам, а одежду купила в интернете для личного пользования.