На Тайване при приближении тайфуна "Кратон" пострадали 70 человек

По меньшей мере один человек погиб и еще 70 получили различные ранения на Тайване при приближении к юго-западу острова сильнейшего за почти 60 лет тайфуна "Кратон". Об этом сообщил тайваньский экстренный штаб по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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По его данным, центр тайфуна находится в 100 км к юго-западу от порта Гаосюн. Скорость порывов ветра внутри него достигает 50 м/с. Ожидается, что он достигнет берега вечером 2 октября.

Тропический шторм "Кратон" образовался возле Филиппин 28 сентября, а на следующий день усилился до тайфуна. Ожидается, что он обрушится на юго-западное побережье Тайваня во второй половине дня 2 октября и может стать самым мощным тайфуном в этой части острова за почти 60 лет. Тайвань из-за приближения "Кратона" объявил штормовое предупреждение, отменил все запланированные на среду внутренние авиарейсы и объявил этот день нерабочим днем.