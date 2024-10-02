В Петербурге мужчину осудили за убийство солистки группы Una

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, который в мае 2024 года до смерти избил свою подругу, солистку музыкальной группы Una Анастасию Котову.

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О решении суда сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Артем Табачук признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск прокурора Колпинского района о компенсации морального вреда матери погибшей в размере 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, 15 мая подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на кухне в одной из квартир в доме на Тверской улице в Колпине, во время ссоры нанес 37-летней потерпевшей не менее 25 ударов ногами по различным частям тела. От полученных травм женщина умерла на месте.

Табачук был задержан на следующий день после происшествия, дал изобличающие его показания и полностью признал вину в содеянном, после чего содержался в СИЗО.