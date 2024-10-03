Имущество родственников экс-мэра Сочи арестовали

Мещанский районный суд наложил арест на имущество родственников бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется в растрате или присвоении денежных средств в особо крупном размере. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее супруге Копайгородского Алексея Сергеевича - Копайгородской Я.Н и матери - Копайгородской Г.А. и иным лицам, аффилированными с Копайгородским Алексеем Сергеевичем, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Собственникам недвижимости запрещено совершать сделки по отчуждению имущества и обременении прав на это имущество. Сам бывший мэр Сочи Копайгородский был арестован 25 сентября.

«Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал по делу Копайгородского, в котором рассказано в чем именно подозревают бывшего чиновника, какой недвижимостью владеет он и его родственники, а также как арестованный связан с похоронным бизнесом. В частности, там указано, что у родственников задержанного довольно много объектов недвижимости по всему Краснодарскому краю.