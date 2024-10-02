В Москве учителя осудили на 9 лет за совращение детей

Люблинский районный суд Москвы приговорил столичного учителя истории Владимира Миргородского к девяти годам колонии за интимную переписку с 14-летней школьницей. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе суда.

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— Суд назначил Миргородскому наказание в виде девяти лет лишения свободы, — передает сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Кроме этого учителю истории запретили на протяжении 15 лет заниматься преподавательской деятельностью. Мужчина полностью признал свою вину.

Ранее четвероклассник обмочился во время урока в школе в Одинцове после того, как учительница не отпустила его в туалет. Мать ребенка обратилась в прокуратуру, а случай привлек внимание общественности. «Вечерняя Москва» собрала подробности инцидента в отдельный материал.