Молодой человек в Домодедово ворвался к девушке в квартиру и попытался изнасиловать

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался изнасиловать женщину в подмосковном Домодедово. Подозреваемый проследил за ней и зашел в ее квартиру, однако пострадавшей удалось оказать сопротивление. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

© Вечерняя Москва

— Когда она возвращалась домой с работы, злоумышленник против её воли зашел в квартиру, затем повалил на кровать и попытался изнасиловать. Однако потерпевшей удалось оказать сопротивление и выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Силовики возбудили дело по факту покушения на изнасилование. Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все факты произошедшего.

Ранее жительница Санкт-Петербурга спрыгнула с шестого этажа при попытке спастись от изнасиловавшего ее мужчины. Подозреваемый был задержан вскоре после произошедшего у дома 7 по Заставской улице.