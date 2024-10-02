Боец РФ выдал травму при падении с кровати за боевую и получил срок

Российский военнослужащий получил условный срок после того, как выдал за боевую травму, полученную при падении с кровати во время отдыха. Об этом в среду, 2 октября, стало известно из материалов уголовного дела.

Военнослужащий на СВО во время отдыха на командном пункте своей части упал с кровати и повредил руку. Позже, опасаясь насмешек со стороны сослуживцев, он рассказал командиру, что травму получил по личной неосторожности, спускаясь в бомбоубежище во время налета вражеской авиации.

После этого он подал заявление с необходимыми медицинскими справками на получение единовременной выплаты в размере до трех миллионов рублей. Военное командование одобрило инициативу, издало соответствующий приказ, и сумма была перечислена на банковский счет «пострадавшего».

Спустя время руководство провело служебное расследование и выявило махинацию. Военнослужащий был задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 2 п. 4 УК РФ. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно и полутора годам испытательного срока, передает «Коммерсантъ».

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