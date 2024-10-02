В России возбудили дело в отношении создателей UAPS и Cryptex

В Москве Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

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Дело расследуется по статьям 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»), 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.

По версии следствия, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество, разработали UAPS, Cryptex и 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Соучастники занимались обменом валют, криптовалют, доставкой и приемом наличных денежных средств, продажей банковских карт и личных кабинетов. Их клиентами были киберпреступники и хакеры.

За 2023 год денежный оборот фигурантов превысил 112 миллиардов рублей, а преступный доход составил 3,7 миллиарда рублей. Обыски прошли в 14 субъектах России, в Москву будут доставлены 96 фигурантов.