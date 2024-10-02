В Подмосковье задержан укравший несколько десятков телефонов мужчина

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который украл 46 телефонов на общую сумму в пять миллионов рублей, задержали в подмосковном аэропорту Жуковский.

Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— В аэропорту Жуковский подмосковной полицией задержан один из похитителей 46 смартфонов на пять миллионов рублей. Им оказался 20-летний житель города Ивантеевки, который намеревался покинуть страну, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Он вместе с сообщником работал на складе, мужчины спрятали телефоны в отдельный ящик, а после вынесли его из помещения. По факту происшествия силовики возбудили уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Полиция продолжает расследование дела.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в краже 10 миллионов рублей. По версии следствия, он вместе с сообщником заставил пострадавшего передать им деньги из-за угрозы.