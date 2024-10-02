Популярную блогершу задержали в Москве с мефедроном

На севере Москвы задержали блогершу из Хабаровска Барби Доллар с мефедроном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Блогершу задержали на Ходынском бульваре. Отмечается, что россиянка находилась в состоянии наркотического опьянения, при ней также нашли запрещенные вещества.

Девушка известна своим участием на телевизионном ток-шоу, где назвала себя украшением Земли и мастером спорта по трате денег.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье Росгвардия задержала организаторов нарколаборатории.