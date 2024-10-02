Стали известны подробности похищения кенгуренка из зоопарка в Ярославле

Похититель кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле, вероятно, отогнул прутья над калиткой вольера, чтобы добраться до животного, рассказали работники зоопарка. Сотрудники также предполагают, что вероятно, похититель действовал не один.

Контактный зоопарк, расположенный поблизости от вольера кенгуру, оснащен видеокамерой, однако она охватывает только свою территорию. По словам работника, в темноте камеры не могли зафиксировать похитителей, поскольку похищение произошло ночью.

«Есть предположение, что его заметил сторож, но злоумышленник успел скрыться», – добавила еще одна сотрудница зоопарка, передает РИА «Новости».

Работники зоопарка переживают из-за похищения кенгуренка, и многие из них были опрошены полицией. По словам сотрудников, сомнения вызывает информация о том, как похитители проникли на территорию – возможно, они перелезли через забор со стороны парковки. При этом предполагается, что один из них ждал с мешком, в который и поместили похищенное животное. Отмечается, что вольер окружен более чем двухметровым забором-сеткой, довольно плотным. Перелезть такой сложно.

Напомним, родившегося в мае кенгуренка Кроша украли, предположительно, в ночь на 27 сентября. Ранее из зоопарка в Ярославле тоже украли кенгуру. По версии СМИ, преступления могли совершить для пополнения зверинца домашнего зоопарка. По отдельности кенгуру не живут, поэтому сначала похитили самца, а теперь и самок. Накануне в калужском парке птиц произошло похищение двух полугодовалых кенгурят, которые нуждаются в особом уходе, причинен ущерб в 400 тыс. рублей.