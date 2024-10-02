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Стали известны подробности похищения кенгуренка из зоопарка в Ярославле

Похититель кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле, вероятно, отогнул прутья над калиткой вольера, чтобы добраться до животного, рассказали работники зоопарка. Сотрудники также предполагают, что вероятно, похититель действовал не один.

Стали известны подробности похищения кенгуренка из зоопарка в Ярославле
© globallookpress.com

Контактный зоопарк, расположенный поблизости от вольера кенгуру, оснащен видеокамерой, однако она охватывает только свою территорию. По словам работника, в темноте камеры не могли зафиксировать похитителей, поскольку похищение произошло ночью.

«Есть предположение, что его заметил сторож, но злоумышленник успел скрыться», – добавила еще одна сотрудница зоопарка, передает РИА «Новости».

Работники зоопарка переживают из-за похищения кенгуренка, и многие из них были опрошены полицией. По словам сотрудников, сомнения вызывает информация о том, как похитители проникли на территорию – возможно, они перелезли через забор со стороны парковки. При этом предполагается, что один из них ждал с мешком, в который и поместили похищенное животное. Отмечается, что вольер окружен более чем двухметровым забором-сеткой, довольно плотным. Перелезть такой сложно.

Напомним, родившегося в мае кенгуренка Кроша украли, предположительно, в ночь на 27 сентября. Ранее из зоопарка в Ярославле тоже украли кенгуру. По версии СМИ, преступления могли совершить для пополнения зверинца домашнего зоопарка. По отдельности кенгуру не живут, поэтому сначала похитили самца, а теперь и самок. Накануне в калужском парке птиц произошло похищение двух полугодовалых кенгурят, которые нуждаются в особом уходе, причинен ущерб в 400 тыс. рублей.

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