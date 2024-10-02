Жителя Башкирии задержали по делу о краже миллионов рублей из банкоматов

Полицейские из Челябинской области задержали в Волгограде жителя Башкирии по делу о хищении порядка 14 млн рублей из двух банкоматов.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

"Подозреваемого в хищении порядка 14 млн рублей из двух банкоматов в городах Челябинской области установили оперативники управления уголовного розыска регионального главка. Задержан 41-летний житель Республики Башкортостан", - сказано в сообщении.

По данным полиции, первый банкомат мужчина взломал в сетевом магазине города Аши Челябинской области. В ночное время он через окно пробрался в соседнее с супермаркетом помещение и затем на протяжении пяти часов выламывал несколько дверей, отделявших его от банкомата. Добравшись до хранилища и взломав его, фигурант похитил около 9 млн рублей.

"Следующим объектом преступных посягательств стал банкомат, расположенный в пункте приема платежей в городе Миассе Челябинской области. Здесь добычей злоумышленника стали почти 5 млн рублей", - уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, в результате грамотно спланированных мероприятий совместно с ростовскими коллегами злоумышленник был задержан в городе Волгограде. В настоящее время задержанный проверяется на причастность к аналогичным фактам преступной деятельности в других регионах страны. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.