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В Белгородской области погиб человек при атаке ВСУ на два грузовика

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дронов два грузовых автомобиля в Белгородской области, в результате один человек погиб, один ранен.

В Белгородской области ВСУ атаковали два грузовика
© ТАСС

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин. <…> Водитель второго транспортного средства ранен", - написал он в телеграм-канале.
© Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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