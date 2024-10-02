В Белгородской области ВСУ атаковали два грузовика

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дронов два грузовых автомобиля в Белгородской области, в результате один человек погиб, один ранен.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин. <…> Водитель второго транспортного средства ранен", - написал он в телеграм-канале.