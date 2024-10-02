В Белоруссии россиянин предстанет перед судом за оборот наркотиков и оружия

Прокуратура Гродненской области направила в суд Ошмянского района уголовное дело по обвинению двух граждан Молдавии и гражданина РФ в незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

По информации ведомства, после изучения материалов дела в прокуратуре Гродненской области пришли к выводу "об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений". Избранную ранее в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения, отметили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, гражданин Молдавии незаконно приобрел за пределами Белоруссии 311 брикетов гашиша общей массой 28,4 кг, которые в тягаче незаконно перевез через таможенную границу ЕАЭС. Наркотики были обнаружены и изъяты сотрудниками Гродненской региональной таможни в пункте пропуска Каменный Лог на границе с Литвой, проинформировали в прокуратуре, а второй водитель-стажер, гражданин Молдавии, не сообщил о достоверно известном готовящемся тяжком и особо тяжком преступлениях сотрудникам пограничной и таможенной служб.

В Генпрокуратуре сообщили, что по результатам проведенных мероприятий был установлен еще один участник организованной преступной группы - гражданин РФ, который прибыл в Белоруссию на легковом автомобиле, чтобы получить наркотики и увезти их в Россию.

"Он же незаконно приобрел в Российской Федерации и переместил через государственную границу Республики Беларусь огнестрельное оружие, компоненты к нему и боеприпасы, которые планировал передать водителю для доставки на территорию Молдовы", - отметили в прокуратуре.

Россиянин был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов, добавили там.