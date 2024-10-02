Москвич кулаком разбил турникет в метро из-за потерявшегося телефона

Мужчина разбил створку турникета в московском метро, после того как охранники вернули ему потерянный телефон. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции «Терехово». 39-летний пассажир потерял устройство. На помощь ему пришли сотрудники охраны, которые вернули вещь. Однако вместо благодарности он стал вести себя агрессивно. Мужчина перелез через ограждение, подошел к турникету и со всей силы ударил по стеклянной створке.

Мотивы своего поведения нарушитель объяснить не смог, сославшись на сильное алкогольное опьянение. Теперь ему грозит ответственность за вандализм по ст. 214 УК РФ. Установление обстоятельств уничтожения имущества на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

«Ни один факт совершения противоправных действий на территории московского метрополитена не останется без должной правовой оценки», — добавили в ведомстве.

Накануне в московском метро 30-летний мужчина ударил ногой в спину пассажира. Инцидент произошел в вестибюле станции «Планерная». Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, а нападавшему теперь грозит ответственность по ст. 116 УК РФ (побои).