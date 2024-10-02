Суд оставил Пашаева в СИЗО

Второй западный окружной военный суд отклонил апелляцию бывшего адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в крупном мошенничестве, и ставил его в СИЗО. Об этом со ссылкой на представителя суда пишет РИА Новости.

Ранее Эльман Пашаев был задержан по делу о мошенничестве. По версии следователей, он убедил мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского в том, что сможет освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Для решения вопроса Блиновский передал бывшему адвокату не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Московский гарнизонный военный суд поместил экс-адвоката под арест до 15 ноября.

Сегодня Второй западный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу Эльмана Пашаева.

«Постановление Московского гарнизонного военного суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения» - заявил представитель суда.

Сам Пашаев принимал участие в заседании суда с помощью видеосвязи. Его адвокат рассказал Telegram-каналу SHOT, что Эльман Пашаев занимается спортом в СИЗО, чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется.

Напомним, что ранее Пашаев решил принять участие в специальной военной операции, для чего подписал контракт с Минобороны РФ. Он служил в одном подразделении с Алексеем Блиновским.