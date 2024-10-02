Днем в среду, 2 октября, в здании рядом со станцией метро «Водный стадион» произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным РЕН ТВ, возгорание началось в здании, где расположена гостиница. Информации о пострадавших пока нет. На кадрах с места происшествиях видно, что от здания поднимается столб темного дыма.

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