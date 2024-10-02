В Москве эвакуировали более 100 человек из-за пожара в гостинице

Около 120 человек эвакуировано в результате пожара в гостинице на Водном Стадионе в столице.

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Об этом в среду, 2 октября, сообщили «Вечерней Москве» источник в правоохранительных службах.

— Загорелась постройка на крыше. Площадь пожара составляла 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали 120 человек, — рассказал собеседник.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В данный момент происходит ликвидация пожара, добавил источник в правоохранительных органах.

Ранее 2 октября в центре Екатеринбурга произошел пожар в Театре музыкальной комедии. Все выходы в Театре музкомедии в Екатеринбурге во время пожара были заблокированы. Сотрудник театра, пострадавший из-за пожара в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге погиб по дороге в больницу.