Верховный суд отправил на пересмотр дело врачей об убийстве младенца

Верховный суд России в среду постановил отправить на пересмотр ставшее резонасным уголовное дело в отношении калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич.

Ранее их приговорили к лишению свободы за убийство младенца в родильном доме.

"Президиум Верховного суда РФ постановил апелляционное определение 1-го апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии ВС России в отношении Белой и Сушкевич отменить. Дело направить на новое апелляционное рассмотрение", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

При этом обе осужденные на период пересмотра дела останутся в заключении под стражей.

Напомним, в сентябре 2022 года ранее исполнявшую обязанности главного врача родильного дома №4 Калининградской области Елену Белую и анестезиолога-реаниматолога этого же роддома Элину Сушкевич суд приговорил к длительным срокам лишения свободы (9,5 года и 9 лет).

Мособлсуд действия Белой квалифицировал как организацию убийства малолетнего, а действия Сушкевич - как исполнение убийства.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2019 года Белая, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце (недоношенный весом 700 граммов), не захотела ухудшать показатели статистики медучреждения. Она поручила Сушкевич ввести ребенку сульфат магния в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных.

В 2020 году в Калининграде прошел суд по этому делу. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт. Но это решение было отменено, а слушания дела по ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес в Подмосковье. Коллегия присяжных заседателей Мособлсуда позднее сочла вину врачей доказанной. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменения.

Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании.

Во время расследования врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома.

Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО.