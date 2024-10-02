Украинского комбрига обвинили в убийстве 10 следователей СК РФ

Командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины полковника Александра Келембета будут судить за убийство следователей в Скадовске. Он отдал приказ запустить американские ракеты по зданию, где работали командированные офицеры Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении полковника Келембета. Он заочно обвиняется в совершении террористического акта, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 ноября 2023 года Келембет отдал приказ о нанесении удара двумя ракетами РСЗО HIMARS по городу Скадовску Херсонской области. В результате атаки погибли 10 человек, в том числе офицеры военных следственных органов Следственного комитета России, которые проводили расследование преступлений киевского режима. 11 человек получили ранения.

Погибшие офицеры награждены орденами Мужества посмертно.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в военный суд для рассмотрения по существу. Келембет объявлен в международный розыск.

Мосгорсуд назначил 15 лет колонии директору Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку, признав его виновным в госизмене. Подсудимый Шиплюк также был оштрафован на 500 тысяч рублей и приговорен к полутора годам ограничения свободы.