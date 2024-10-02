Жертвой пожара в екатеринбургском театре стал один человек

Сотрудник екатеринбургского Театра Музкомедии, пострадавший при пожаре, скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

В региональном Минздраве заявили, что больше никто из сотрудников театра и посетителей не пострадал. По данным Telegram-канала SHOT, погибший мужчина пытался потушить пожар в гримерке и спасти заблокированных на этаже людей. Среди них были дети, занимавшиеся в театральной студии.

Пожар в здании театра произошел днем 2 октября. По данным E1.RU, возгорание началось в гримерке на четвертом этаже.

СМИ сообщили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Из здания были эвакуированы 105 человек, некоторых из них сотрудники МЧС сняли с крыши.