В Иркутске за госизмену осужден мужчина

Ставропольский краевой суд приговорил жителя Иркутска к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену.

Мужчина хотел вступить в украинское вооруженное формирование, сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

"Преступный умысел гражданина России пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике во взаимодействии с коллегами из управлений ФСБ России по Ставропольскому краю и Иркутской области. <…> Приговором Ставропольского краевого суда житель Иркутска признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в международном аэропорту Минеральные Воды пограничники задержали мужчину, который хотел вступить в украинское вооруженное формирование, признанное Верховным судом Российской Федерации террористической организацией.

"Установлено, что житель Иркутска в социальной сети нашел инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России военизированной группировки, связался с ее представителями и предоставил запрашиваемый список документов. После того, как его кандидатура была одобрена в качестве наемника, мужчина получил заграничный паспорт и приобрел авиабилеты для отбытия на Украину. Однако довести замысел до конца ему помешали сотрудники органов безопасности", - пояснили в пресс-службе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены).