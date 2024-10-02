Жители московского ЖК «Селигер Сити» обратились в полицию из-за мародера

Жители сгоревших квартир в жилом комплексе «Селигер Сити» обратились в правоохранительные органы из-за случаев мародерства.

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Об этом в среду, 2 октября, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

— В одной из квартир, где уцелела часть имущества, пропали: микроволновая печь, духовой шкаф, варочная панель, вытяжка, стиральная машина, подвесная раковина, входная дверь. Из другой — ноутбук, часы и другие вещи, которые лежали на видных местах, — передает слова собеседника Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пострадавшие рассказали, что после произошедшего уехали на несколько дней из города и оставили ценные вещи в сгоревшей квартире. Вернувшись, они обнаружили, что часть вещей пропала. Теперь жители ЖК хотят добиться ответа от полиции и управляющей компании, которая, по их словам, обязана обеспечить сохранность имущества.

Ранее «Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал с главными новостями о пожаре в ЖК. В нем рассказано о причинах пожара, количестве пострадавших и хронологии событий.