В горящем Екатеринбургском театре заблокированы 10 человек

По предварительной информации, внутри горящего театра музкомедии в Екатеринбурге заблокированы 10 человек, в том числе и несколько детей. Об этом в среду, 2 октября, пишет Telegram-канал Shot.

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По данным канала, сейчас спасатели спускают людей с крыши. Уточняется, что изначально пожар возник в одной из гримерок, где загорелись вещи артистов.

В центре Екатеринбурга произошел пожар в театре музыкальной комедии. Часть из заблокированных внутри людей была эвакуирована с помощью пожарных лестниц. По предварительным данным, как минимум один человек пострадал и был передан медикам службы скорой помощи.

На днях административное здание на 1000 «квадратах» загорелось в Барнауле, огонь распространился по шестиэтажному зданию.

Мощный взрыв у заправки прогремел на окраине Махачкалы 27 сентября. Сообщается, что люди держались подальше от места пожара, опасаясь повторного взрыва. Медики оказывали помощь первым пострадавшим.

Позже стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов выехал на место взрыва на автозаправке на федеральной трассе, он также подтвердил наличие погибших и пострадавших.