Полиция в Люберцах начала проверку после появления видео с водителем маршрутки, продававшим насвай

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полиция Подмосковья проводит проверку и устанавливает водителя маршрутки, распространяющего неустановленное вещество по пути следования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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В пресс-службе сообщили, что в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеопубликацию, на которой мужчина, предположительно водитель маршрутного такси, курсирующего между городом Люберцы и рабочим поселком Томилино, продает неустановленное вещество.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность водителя, а также проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - сказали в пресс-службе. В полицию заявлений по данному факту не поступало.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что, предположительно, водитель маршрутки продавал насвай.