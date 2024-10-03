Театр загорелся в российском городе

В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Горит обшивка и кровля здания на 1 000 квадратных метрах. На месте работают 39 специалистов и восемь единиц техники», — сообщили в МЧС.

Крупный пожар произошел в театре музкомедии в Екатеринбурге

Ранее пожар произошел в здании Театра музкомедии в Екатеринбурге. Сообщалось об одном пострадавшем, его увезли на скорой. Врачам не удалось его реанимировать.

Уточнялось, что в здании находились сотрудники и дети, которые занимались в творческих коллективах. По данным Telegram-каналов, они попытались покинуть здание, однако не смогли — все выходы были в дыму, поэтому они начали, спасаясь, разбивать окна и выходить на крышу.