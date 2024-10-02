Имущество экс-мужа Лерчек оказалось под угрозой ареста

Правоохранительные органы могут арестовать недвижимость и другую собственность экс-супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема в рамках нового дела, возбужденного по признакам перевода денег по поддельным документам, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, такое решение может быть принято после того, как специалисты смогут дать точную оценку ущерба, а под угрозой ареста может оказаться и недвижимость за пределами России.

«Следователи рассматривают возможность наложения обеспечительного ареста на имущества Артема Чекалина, в том числе на его недвижимость за рубежом», — сообщает агентство.

Источник добавил, что Артему могут запретить определенные действия в рамках расследования. При этом не уточняется, какие именно. Известно, что вопросы следствия к блогерам появились на фоне переводов валюты за оплату одного из марафонов, прошедшего на территории другого государства. В отношении блогеров возбуждено новое уголовное дело.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Артему Чекалину грозит до пяти лет колонии по уголовному делу о выводе 250 млн рублей за марафоны через Дубай. Сейчас мужчина находится на допросе в полицейском участке.