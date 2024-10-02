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Имущество экс-мужа Лерчек оказалось под угрозой ареста из-за нового дела

Правоохранительные органы могут арестовать недвижимость и другую собственность экс-супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема в рамках нового дела, возбужденного по признакам перевода денег по поддельным документам, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Имущество экс-мужа Лерчек оказалось под угрозой ареста
© ТАСС

По его данным, такое решение может быть принято после того, как специалисты смогут дать точную оценку ущерба, а под угрозой ареста может оказаться и недвижимость за пределами России.

«Следователи рассматривают возможность наложения обеспечительного ареста на имущества Артема Чекалина, в том числе на его недвижимость за рубежом», — сообщает агентство.

Источник добавил, что Артему могут запретить определенные действия в рамках расследования. При этом не уточняется, какие именно. Известно, что вопросы следствия к блогерам появились на фоне переводов валюты за оплату одного из марафонов, прошедшего на территории другого государства. В отношении блогеров возбуждено новое уголовное дело.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Артему Чекалину грозит до пяти лет колонии по уголовному делу о выводе 250 млн рублей за марафоны через Дубай. Сейчас мужчина находится на допросе в полицейском участке.

Происшествия
Артем Чекалин
Валерия Чекалина
Дубай