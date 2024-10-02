В центре Екатеринбурга произошло возгорание в здании театра музыкальной комедии. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, люди спасаются от пожара через крышу. На данный момент известно об одном пострадавшем. На месте работают спасатели, говорится в публикации. Как видно на снимках, черный дым валит из-под крыши театра.

Также стало известно, что 10 человек, по предварительным данным, оказались заблокированы в горящем театре музкомедии в Екатеринбурге. По данным Telegram-канала, среди них дети.

«Сейчас спасатели спускают людей с крыши. Возгорание произошло на 4 этаже в одной из гримерок. Там вспыхнули вещи актеров», — пишет редакция канала.

Ранее МЧС России сообщило, что в городе Ковров во Владимирской области произошел крупный пожар на рынке строительных материалов. Его тушили 15 специалистов, а также 5 единиц техники. Площадь возгорания в моменте достигла 2 750 квадратных метров.