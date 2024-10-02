Мужчину с ружьем заметили в школе в Москве

Мужчину с ружьем заметили в одной из московских школ. Об этом в среду, 2 октября, пишет Shot.

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Инцидент произошел в районе Свиблово. По данным журналистов, на место прибыли сотрудники оперативных служб города. О мужчине с оружием в руках сообщила одна из учениц заведения. Она написала в чат одноклассников о том, что заметила вооруженного на лестнице. Сведения дошли до родителей, которые подняли панику. Позже выяснилось, что «злоумышленником» оказался учитель ОБЖ, который нес макет ружья для занятия, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после избиения одним из учеников другого в школе в подмосковных Мытищах. У пострадавшего ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

25 сентября в Ташкенте в школе № 188, расположенной в Чиланзарском районе, учительница русского языка избила ученика. На опубликованном видеоролике показано, как преподавательница, оттаскивая ребенка от парты, наносит ему удар по лицу.