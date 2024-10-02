Обвиняемым в подрыве Крымского моста продлили арест

Мосгорсуд продлил арест на три месяца троим обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году.

Об этом сказано на сайте суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Антипову Олегу, Былину Александру, Тяжелых Дмитрию", - говорится в сообщении.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Фигурантами дела стали Александр Былин, Олег Антипов, Дмитрий Тяжелых, Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян. Они являются гражданами России, Армении и Украины. Расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с его материалами. После этого обвинительное заключение должна утвердить Генпрокуратура, после чего дело будет передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.