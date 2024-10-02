Осквернившая памятник танку Т-34 голая девушка попала на видео

В Барнауле сотрудниками правоохранительных органов была задержана девушка, которая голой наносила красную краску на памятник танку времен Великой Отечественной войны. Видеозапись инцидента приводит Telegram-канал Shot.

По информации канала, 24-летняя девушка залезла на объект культурного наследия регионального значения в Барнауле и начала распылять на него красную краску. На кадрах, размещенных Shot, видно, что она была абсолютно голой.

В Следственном комитете по региону уточнили, что «памятник лучшему танку Великой Отечественной войны», стоящий на площади Победы в Барнауле, был осквернен ночью 28 сентября.

«Противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. (…) Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны), - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По информации пресс-службы, подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В свою очередь Telegram-канал «Инцидент Барнаул» опубликовал фото подозреваемой, где она голой сидит на скамейке за решеткой, положив ноги на прутья.

Ранее в Приморском же крае суд приговорил двух несовершеннолетних девушек к пяти месяцам ограничения свободы за осквернение памятника Герою России летчику Олегу Пешкову. Подростки оборвали цветы на клумбе рядом с памятником пилоту.