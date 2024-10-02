Названа причина смерти экс-министра топлива и энергетики ЛНР Завизенова

Самоубийство стало причиной смерти бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, тело которого нашли в загородном доме в Подмосковье.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова найдено на территории загородного дома в Истринском районе Подмосковья. Причиной смерти стал суицид", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в доме Завизенова найдено охотничье ружье. По предварительным данным, разрешительные документы на него есть.

Завизенов был назначен на должность министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР в августе 2022 года. Он занимал этот пост до июня 2023 года.