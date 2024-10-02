Названа причина смерти экс-министра топлива и энергетики ЛНР

Бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело экс-чиновника обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе Подмосковья. Собеседник добавил, что у Завизенова было охотничье ружье. Причины поступка бывшего министра не уточняются.

Завизенов родился в 1974 году в Перми. Окончил Пермский государственный техуниверситет по специальности «инженер-химик-технолог», а затем получил специальность экономиста-менеджера. В 90-е годы работал в химической и авиационной промышленности. С 2003 по 2006 год возглавлял отдел инвестиций департамента регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России. После год руководил департаментом управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом», а с 2006 по 2016 год работал в «Интер РАО ЕЭС». После перешел в «Атомстройэкспорт».

В августе 2022 года Завизенова назначили министром энергетики ЛНР. На посту он пробыл меньше года — в июне 2023 года на него назначили Дениса Яроша.