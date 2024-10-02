Увеличилось число погибших в результате теракта в Тель-Авиве

Семь граждан Израиля были убиты и еще шестнадцать получили ранения в результате теракта со стрельбой в Тель-Авиве вечером 1 октября. Об этом говорится в сообщении полиции Израиля по итогам расследования инцидента. Ранее сообщалось о шести убитых и девяти раненых.

В ведомстве добавили, что было установлено, что теракт совершили два террориста, один был убит на месте происшествия, а второй тяжело ранен. У них было автоматическое оружие, патроны и ножи. Оба нападавших "являются жителями Хеврона (город на Западном берегу реки Иордан - прим. ТАСС), ранее не подвергались арестам", вместе с тем "известно, что один из них участвовал в беспорядках", отметили в пресс-службе.

"Два террориста начали свою серию убийств, когда вошли в вагон трамвая на остановке и открыли огонь по пассажирам", - сообщили в полиции подробности инцидента в южной части Тель-Авива Яффо. "После этого они продолжили передвигаться по бульвару Йерушалаим, атакуя прохожих, пока не были нейтрализованы", - продолжили в ведомстве.

В Израиле произошел теракт со стрельбой

В полиции также сообщили, что "ночью в районе Хеврона были задержаны подозреваемые в пособничестве террористам".