В посольстве Израиля в Дании раскрыли подробности о взрывах возле здания

Никто из сотрудников посольства Израиля в Дании не пострадал во время ночных взрывов возле здания. Об этом сообщается в аккаунте дипломатического представительства в социальной сети X. Газета.Ru

«Посольство закрыто, сотрудники посольства не пострадали, зданию не нанесен ущерб», — отмечается в публикации. RT на русском

В связи с произошедшим полиция Дании начала усиливать меры безопасности в районе диппредставительства, передает местный телеканал TV2. Правоохранители и экстренные службы в большом количестве находятся в северном пригороде Копенгагена Хеллерупе. Москва24